Скандал на молокозаводе Артема: в деле поставлена точка

В Артеме завершено расследование уголовного дел в отношении бывшего работника молокозавода, обвиняемой во взяточничестве, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора по кадрам Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский». Она обвиняется в совершении преступления - дача взятки должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, отметили в СУ СК РФ по Приморью.

По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемая, действуя через посредника, передала взятку в виде денег в сумме 100 тысяч и 65 тысяч рублей должностному лицу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». Взятка предназначалась за проставление санитарного минимума в личные медицинские книжки 138 сотрудникам гормолокозавода, без фактического прохождения профессионального гигиенического обучения и аттестации должностными лицами и работниками указного предприятия и непривлечение к административной ответственности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовные дела в отношении взяткополучателя и посредника также направлены в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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