«Навага не щадит никого»: Очередной рыбак попал в ледовый плен

В районе Седанки водитель универсала попал в ледовую ловушку, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на кадрах видно, по морю на большое расстояние простирается трещина. Именно в нее и попал рыбак. Вероятно, он не был готов к такому повороту событий. В суете мужчина пытается решить вопрос и берет в руки бур. Чем он ему может помочь?

«В районе Седанки, около Коврижки, очередной подлёдный боец угодил в ловушку наваги», пишет автор поста в одном из приморских пабликов.

В комментариях многие отметили, мужчина сам виноват в неприятностях, которые не удалось избежать. И в очередной раз встал вопрос о том, стоит ли рыбалка жизни и трагедии в семье.

«Пожелаем ему удачи, медаль за навагу просто не дается».

«Да ему плевать, он быстренько с багажника бур достал и побежал лунки сверлить».

«Навага не щадит никого».

«а уже не смешно((( ради чего такой риск?».

«Когда вы поумнеете рыбаки любители?».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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