Новости Общество Экономика
Вчера, 17:07

"Оцепенела от страха":женщина ужаснулась увиденному в крупном торговом центре Приморья

"Оцепенела от страха":женщина ужаснулась увиденному в крупном торговом центре Приморья

Источник фото: nhk__24

В крупном торговом центре Находки пол пошатнулся под ногами жительницы Приморья, кафель вспучился и стал лопаться, - сообщает "Вести: Приморье".

Соответствующее видео женщина опубликовала в "Инстаграм"-паблике nhk__24.

"Позавчера, около 20.30, в ТЦ "Находка Мега", на 3-ем этаже кафель начал сходиться друга на друга и лопаться прям на глазах.
Пошатнулся пол. Это было ощутимо ногами", - рассказывает автор видео.

По версий жительницы Приморья, причина данных разрушений в том, что здание было построено "на скорую руку", с отклонениями от норм.

"Господи, это не первый раз уже. У меня прям под ногами домиком поднялся, оцепенела от страха", - поделилась своими наблюдениями одна из подписчиц.

"Скорее всего не "на скорую руку", а всего лишь не учли температурное расширение плитки", "Морозы дают знать о себе, какая скорая рука, этому строению уже лет 20!",  - комментируют другие пользователи Сети.

Видео - nhk__24

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме