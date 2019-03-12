"Оцепенела от страха":женщина ужаснулась увиденному в крупном торговом центре Приморья

В крупном торговом центре Находки пол пошатнулся под ногами жительницы Приморья, кафель вспучился и стал лопаться, - сообщает "Вести: Приморье".

Соответствующее видео женщина опубликовала в "Инстаграм"-паблике nhk__24.

"Позавчера, около 20.30, в ТЦ "Находка Мега", на 3-ем этаже кафель начал сходиться друга на друга и лопаться прям на глазах.

Пошатнулся пол. Это было ощутимо ногами", - рассказывает автор видео.

По версий жительницы Приморья, причина данных разрушений в том, что здание было построено "на скорую руку", с отклонениями от норм.

"Господи, это не первый раз уже. У меня прям под ногами домиком поднялся, оцепенела от страха", - поделилась своими наблюдениями одна из подписчиц.

"Скорее всего не "на скорую руку", а всего лишь не учли температурное расширение плитки", "Морозы дают знать о себе, какая скорая рука, этому строению уже лет 20!", - комментируют другие пользователи Сети.

Видео - nhk__24





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]