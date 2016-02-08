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Вчера, 20:25

"Трещина - метров пять": опасность подстерегает приморских рыбаков

"Трещина - метров пять": опасность подстерегает приморских рыбаков

Источник фото: dps_mesto

Пятиметровая трещина образовалась во льду по дороге на Коврижку, - сообщает "Вести: Приморье". Об этом предупреждают приморские рыбаки. Судя по их рассказу, они угодили в эту трещиину, но, к счастью, никто не пострадал. 

"Вот наша Коврижка - владивостокская, а вот - тавричанская. Ближе к Тавричанке трещина - метров пять. Мы проскочили и провалились. Здесь кто-то еще пролетал... Напрямую от Коврижки до Коврижки ехать нельзя! Надо брать ближе к Шмидтовке", - предупреждает автор видео.

 

Видео - dps_mesto

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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