"Трещина - метров пять": опасность подстерегает приморских рыбаков

Пятиметровая трещина образовалась во льду по дороге на Коврижку, - сообщает "Вести: Приморье". Об этом предупреждают приморские рыбаки. Судя по их рассказу, они угодили в эту трещиину, но, к счастью, никто не пострадал.

"Вот наша Коврижка - владивостокская, а вот - тавричанская. Ближе к Тавричанке трещина - метров пять. Мы проскочили и провалились. Здесь кто-то еще пролетал... Напрямую от Коврижки до Коврижки ехать нельзя! Надо брать ближе к Шмидтовке", - предупреждает автор видео.

Видео - dps_mesto

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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