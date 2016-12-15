Тигр напугал автолюбителей на ночной дороге
Жители Приморья стали свидетелями того, как тигр вышел к людям, сообщают «Вести:Приморье».
В одном из приморских пабликов появилось видео, на котором видно, как полосатый хищник вышел на автодорогу. При этом складывается ощущение, что фары машин его нисколько не испугали.
Встреча автолюбителей и полосатой кошкой произошла ночью в районе поселка Раздольного в Надеждинском районе Приморья.
В темноте без суеты тигр, немного задержавшись на дороге, рассмотрел машины, затем спокойно перепрыгнул дорожные ограждения и скрылся в темноте.
В комментариях отметили, животные стали выходить к людям.
«Бедные животные, дома их лишили, теперь еще и ругаются, что они бегают еду ищут».
«Бедным животным есть нечего, после ледового апокалипсиса. И лес вырубают, им жить негде».
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