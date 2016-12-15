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Тигр напугал автолюбителей на ночной дороге

Тигр напугал автолюбителей на ночной дороге

Источник фото: pixabay.com

Жители Приморья стали свидетелями того, как тигр вышел к людям, сообщают «Вести:Приморье».

В одном из приморских пабликов появилось видео, на котором видно, как полосатый хищник вышел на автодорогу. При этом складывается ощущение, что фары машин его нисколько не испугали. 

Встреча автолюбителей и полосатой кошкой произошла ночью в районе поселка Раздольного в Надеждинском районе Приморья.

В темноте без суеты тигр, немного задержавшись на дороге, рассмотрел машины, затем спокойно перепрыгнул дорожные ограждения и скрылся в темноте.

В комментариях отметили, животные стали выходить к людям.

«Бедные животные, дома их лишили, теперь еще и ругаются, что они бегают еду ищут».

«Бедным животным есть нечего, после ледового апокалипсиса. И лес вырубают, им жить негде».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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