«Парит» на всю улицу: Жители дома на Борисенко «молятся», чтобы обошлось без происшествий

Жители Владивостока, проживающие на улице Борисенко, рассказали о ситуации, которая вызывает тревогу. Так, они отмечают, на теплотрассе в любой момент может произойти порыв, что приведет к отключению воды и отопления в районе.

«На теплотрассе около Борисенко, 31, совсем скоро может произойти порыв»,

пишет автор поста в одном из приморских пабликов.

Однако увиденное пугает не всех, нашлись знающие люди, которые предположили, что это рядовая ситуация. И трагедии в этом не видят.

«Уже не первый месяц там такое».

«На Космонавтов тоже такое было. Сейчас два района без воды и отопления. Вода течёт, всё к морю».

«Да все хорошо, это просто показатель наличие пара в системе».

«Старик это просто мороз».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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