Вчера, 18:37
«Парит» на всю улицу: Жители дома на Борисенко «молятся», чтобы обошлось без происшествий
Жители Владивостока, проживающие на улице Борисенко, рассказали о ситуации, которая вызывает тревогу. Так, они отмечают, на теплотрассе в любой момент может произойти порыв, что приведет к отключению воды и отопления в районе.
«На теплотрассе около Борисенко, 31, совсем скоро может произойти порыв»,
пишет автор поста в одном из приморских пабликов.
Однако увиденное пугает не всех, нашлись знающие люди, которые предположили, что это рядовая ситуация. И трагедии в этом не видят.
«Уже не первый месяц там такое».
«На Космонавтов тоже такое было. Сейчас два района без воды и отопления. Вода течёт, всё к морю».
«Да все хорошо, это просто показатель наличие пара в системе».
«Старик это просто мороз».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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