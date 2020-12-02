«Оно течет под дома»: Нечистоты топят участки жителей в Приморье

Жители Приморья, проживающие в Большом Камне, рассказали о ситуации, которая не может решиться продолжительное время, сообщают «Вести:Приморье».

В одном из приморских пабликов автор поста рассказал, нечистоты стекают от стройки, которая развернулась на улице Северной. На кадрах видно, практически река заходит во дворы частных домов и там замерзает. Участок граждан превратился в один большой каток непонятного цвета. Жители не понимают, почему хозяева стройки не обращают внимание на проблему.

Улица Северная 29. Течёт со стройки ***но. Жить невозможно. Мер не принято

, пишет автор.

В комментариях предполагают, коммуникации не проложены, все стекает по закону физики к домам, которые стоят ниже.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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