Сегодня, 13:15
«Оно течет под дома»: Нечистоты топят участки жителей в Приморье
Жители Приморья, проживающие в Большом Камне, рассказали о ситуации, которая не может решиться продолжительное время, сообщают «Вести:Приморье».
В одном из приморских пабликов автор поста рассказал, нечистоты стекают от стройки, которая развернулась на улице Северной. На кадрах видно, практически река заходит во дворы частных домов и там замерзает. Участок граждан превратился в один большой каток непонятного цвета. Жители не понимают, почему хозяева стройки не обращают внимание на проблему.
Улица Северная 29. Течёт со стройки ***но. Жить невозможно. Мер не принято
, пишет автор.
В комментариях предполагают, коммуникации не проложены, все стекает по закону физики к домам, которые стоят ниже.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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