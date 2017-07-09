Брошенный и разбитый в хлам Prius без номеров «ищет» хозяина

Пользователь whatsapp «Вести:Приморье» рассказал о «находке», которой оказался крайне удивлен. Так автолюбитель, проезжая по трассе, обнаружил брошенный автомобиль Toyota Prius. Машина без номеров стояла между оградительными леерами. В салоне сработали подушки безопасности.

«Утро доброе! Стоит Приус, на газоне, где Тигры, со стороны аэропорта, в сторону Надеждинска, разваленный в хлам, номера сняты, как он вобще залетел сюда?! Никто не терял? До полиции Артема не дозвониться(»,

подписал фото автор.

Вероятно, подписчик whatsapp «Вести:Приморье» надеется, что владелец машины вспомнит о своем «железном коне» и придет к нему на выручку. Или же, автомобиль найдет тот, кто расстался с ним не по своей воле.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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