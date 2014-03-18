Пожарные эвакуировали несколько человек из квартир дома во Владивостоке

8 января в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о том, что на улице Карла Либкнехта произошло возгорание в бытовом помещении, расположенном в цокольном этаже жилого дома, сообщают «Вести:Приморье». Огнеборцы прибыли по адресу спустя 4 минуты.

Горела бытовка с хозяйственным хламом. Из-за сильного задымления огнеборцы эвакуировали из квартир жилого дома пять человек. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 10 кв. м.

На тушении были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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