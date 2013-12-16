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Спасти не удалось: стали известны подробности пожара в Большом Камне

Спасти не удалось: стали известны подробности пожара в Большом Камне

В Большом Камне по факту смерти ребенка проводится доследственная проверка, сообщают «Вести:Приморье».

9 января 2021 года в квартире дома по улице Гагарина в городе Большой Камень произошло возгорание, во время пожара в квартире находилось двое 11-летних детей. Одна девочка впоследствии скончалась в больнице от отравления угарным газом. По факту смерти ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка, отметили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным дети зажгли в комнате свечу и оставили ее на некоторое время без присмотра, от пламени свечи произошло возгорание.  Дети пытались потушить огонь, отчего в квартире возникло сильное задымление. 

Один ребёнок выбежал на балкон и позвал на помощь, второй спрятался  на кухне, надышался угарным газом и в последствии скончался в больнице. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Ребенка спасли из горящей квартиры в Приморье. По сообщениям очевидцев, огнеборцы успели спасти из огня ребёнка. Однако были предположения, что в квартире находился кто-то еще. Пожарный вернулся в квартиру. Спасатели пытались войти в квартиру по лестнице, установленной к балкону на 4-м этаже.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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