Тело найдено: следователи устанавливают причину трагедии в поселке Рыбачий

Во Владивостоке проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, сообщают «Вести:Приморье».

23 июля 2020 года недалеко от берега в море в поселке Рыбачий в городе Владивостоке обнаружено тело 33-летнего мужчины, который 20 июля 2020 года ушел из дома по улице Траловая в поселке Рыбачий и пропал безвести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. По данным следствия мужчина пошел купаться и не вернулся. Предварительной причиной смерти мужчины является утопление в воде.

По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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