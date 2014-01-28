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Тело найдено: следователи устанавливают причину трагедии в поселке Рыбачий

Тело найдено: следователи устанавливают причину трагедии в поселке Рыбачий

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, сообщают «Вести:Приморье».

23 июля 2020 года недалеко от берега  в  море в поселке Рыбачий в городе Владивостоке  обнаружено тело 33-летнего мужчины, который 20 июля 2020 года ушел из дома по улице Траловая в поселке Рыбачий  и  пропал безвести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. По данным следствия  мужчина пошел купаться и не вернулся. Предварительной причиной смерти мужчины является утопление в воде.

По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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