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Тело пропавшего зимой рыбака найдено
12 июля 2020 года на море в районе Второй Речки в городе Владивостоке обнаружено тело мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка, сообщают «Вести:Приморье».
Предварительно установлено, что мужчина пропал зимой во время рыбалки. В настоящее время назначена судебная экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе ведомства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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