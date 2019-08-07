Сегодня, 17:30
Город встал «колом»: ДТП остановило движение во Владивостоке
Авария на мосту в районе Второй Речки практически остановила движение, сообщают «Вести:Приморье».
Автор видео, опубликованного в одном из приморских пабиков, рассказала, большая пробка собралась при движении в сторону центра.
На мосту в фуру влетела малолитражка. Машины столкнулись на встречной полосе.
Детали происшествия уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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