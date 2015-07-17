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Движение остановлено: на въезде во Владивосток – массовая авария (видео)

Движение остановлено: на въезде во Владивосток – массовая авария (видео)

Источник фото: скрин видео dps_vl

Во Владивостоке в районе Зари массовая авария практически остановила движение, сообщают «Вести:Приморье».

Движение в сторону центра города очень медленное. Автолюбители пытаются объехать сразу несколько разбитых машин. В ДТП столкнулись три автомобиля - грузовик и два седана, один из которых принадлежит таксомоторной компании.

Подробности произошедшего устанавливаются.

«Только проехала мимо..... Помяты очень», «И снова такси)) и корч опять?», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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