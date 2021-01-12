Новости Общество Видео
Сегодня, 20:10

Взрыв метеорита на Дальнем Востоке попал на видео

Взрыв метеорита на Дальнем Востоке попал на видео

Метеорит, взорвавшийся в небе над Камчаткой, попал на видео, снятое регистратором очевидца.

Директор Камчатского филиала центра "Единая геофизическая служба РАН" рассказал ТАСС, что метеорит разрушился, вероятно, над западным побережьем Охотского моря, где отсутствуют населенные пункты.

Специалисты предполагают, что объект был не менее десяти метров в диаметре, а мощность взрыва составила от 1 до 5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

видео - youtube.com/c/RuNews24

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме