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Взрыв метеорита на Дальнем Востоке попал на видео
Метеорит, взорвавшийся в небе над Камчаткой, попал на видео, снятое регистратором очевидца.
Директор Камчатского филиала центра "Единая геофизическая служба РАН" рассказал ТАСС, что метеорит разрушился, вероятно, над западным побережьем Охотского моря, где отсутствуют населенные пункты.
Специалисты предполагают, что объект был не менее десяти метров в диаметре, а мощность взрыва составила от 1 до 5 килотонн в тротиловом эквиваленте.
видео - youtube.com/c/RuNews24
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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