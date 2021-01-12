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Многодетная мать чудом выжила в массовом ДТП во Владивостоке. Видеорепортаж Ксении Кончиной

Многодетная мать чудом выжила в массовом ДТП во Владивостоке

Владивосток оказался во власти мощного циклона. Столицу Приморья заметает буран, на дорогах резко возросло число аварий. Так, на подъезде к аэропорту столкнулись сразу 11 машин. Объездную трассу и вовсе пришлось закрыть для грузовиков. Десятки автобусных рейсов между городами края отменены. Все подробности в репортаже Ксении Колчиной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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