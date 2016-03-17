Новое правило оплаты за товары коснется миллионов граждан

Россияне смогут не платить за доставку некачественных товаров продавцу в случае возврата. Новое правило содержится в постановлении правительства РФ, которое вступило в силу 1 января, сообщают «Вести:Приморье».

«Новые правила допускают, что расходы на возврат товара надлежащего качества не всегда несет потребитель, так как договором могут быть установлены ситуации, когда потребитель освобожден от оплаты доставки товара продавцу», — сообщается на сайте Роспотребнадзора. Также указывается, что возврат некачественной продукции всегда осуществляется за счет продавца. Об этом пишет ura.ru.

Также, согласно новым правилам, покупатели смогут фотографировать товары в магазинах, в том числе фиксировать таким образом нарушения на торговой точке. При покупке товаров в интернет-магазинах продавец теперь обязан предоставлять потребителю подтверждение заключения договора розничной купли-продажи. При доставке заказа товар передается по указанному адресу не только потребителю, но и любому лицу, назвавшему номер заказа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]