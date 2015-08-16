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Упавшего с высоты матроса с судна в заливе Находка эвакуировали спасатели (фото)

Упавшего с высоты матроса с судна в заливе Находка эвакуировали спасатели (фото)

Источник фото: пресс-служба ведомства

Пострадавшего матроса эвакуировали спасатели МЧС России с судна в заливе Находка, сообщают «Вести:Приморье».

Утром 12 января спасатели Находкинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России в составе 4 человек с необходимым снаряжением прибыли в районе п. Врангель, порт Восточный для эвакуации пострадавшего с судна.

По предварительной информации, матрос упал с высоты, получил серьезную травму, требовалась его срочная эвакуация и транспортировка в больницу. Сделать это силами бригады скорой помощи не представлялось возможным. Узкие проходы, крутые подъемы и спуски на судне, высота которого более 10 метров, и другие факторы создавали проблемы для безопасной эвакуации пострадавшего, поэтому требовалась помощь спасателей, отметили в Дальневосточном поисково-спасательном отряде МЧС России.

 - Работать нужно было быстро, но очень аккуратно, чтобы не усугубить состояние пострадавшего. Использовали акья, шины и ремни, чтобы зафиксировать травмированного, применили альпинисткое снаряжение для страховки при спуске, - рассказали спасатели.

 Процесс эвакуации пострадавшего с корабля на буксир «Кузбасс» и транспортировка к берегу заняли более двух часов. На причале пострадавший был передан бригаде СМП для транспортировки в медицинское учреждение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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