Приказ подписан: в Минтруда озвучили, кто сможет уйти на пенсию раньше

Досрочно выходить на пенсию смогут медработники психоневрологических интернатов. Такую же возможность получат работники детских домов-интернатов для умственно отсталых детей и детей с физическими недостатками, сообщают «Вести:Приморье». Приказ главы Минтруда РФ Антона Котякова опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом пишет ura.ru.

«Установить равность профессиональной деятельности, которая выполняется в организациях социального обслуживания, осуществляемых оказание социальных услуг в стационарах социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам старше 18 лет, которые страдают психическими расстройствами и нуждаются в постоянном постороннем уходе, профессиональной деятельности, которая выполняется в учреждениях, работа в которых входит в стаж, позволяющий получение досрочной трудовой пенсии по возрасту лицам, которые осуществляют лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в 2021 году страховые пенсии по старости будут назначаться при соблюдении трех условий: достижение пенсионного возраста, наличие 12 лет страхового (рабочего стажа) и накоплении 21 балла пенсионного коэффициента. Как рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, в этому году продолжится постепенное повышение пенсионного возраста. Так, пенсионный возраст повысится до 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. Во втором полугодии текущего года пенсионного возраста достигнут женщины, родившиеся в 1-м полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в 1-м полугодии 1960 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]