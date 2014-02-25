Ушел из жизни президент Приморской краевой нотариальной палаты Виктор Прищепа

13 января, в день своего 74-летия, ушел из жизни заслуженный юрист Российской Федерации, советник юстиции I класса, президент Приморской краевой нотариальной палаты Виктор Прищепа, сообщают «Вести:Приморье».

С именем Виктора Прищепы связана многолетняя история Приморского нотариата. С 1994 года он занимал должность нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность на территории Владивостокского нотариального округа. В том же году возглавил Приморскую краевую нотариальную палату и был ее бессменным президентом более четверти века, рассказали в Нотариальной палате Приморского края.

Большую часть жизни Виктор Павлович посвятил служению закону, а последние 27 лет трудился на благо российского нотариата. Он внес значимый вклад в развитие профессии нотариуса, модернизацию и повышение эффективности нотариальной деятельности как на уровне своего региона, так и в масштабах всей страны.

За годы успешной работы на юридическом поприще Виктор Прищепа неоднократно отмечался наградами органов высшей государственной власти, благодарностью на федеральном и региональном уровнях.

Так, он был активным участником Конституционного совещания по разработке проекта Конституции Российской Федерации, за что в 1993 году получил благодарственное письмо Президента РФ. В 2003 году Виктору Прищепе было присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

В разные годы Виктор Павлович был членом Координационного совета при Главном управлении Министерства юстиции РФ по Приморскому краю, членом совета Приморского регионального отделения «Ассоциации юристов России», возглавлял Общественный совет при Управлении Росреестра по Приморскому краю.

Как отмечают коллеги, Виктор Павлович был человеком неординарного, живого ума, с особым творческим подходом решал сложные задачи любой сложности. Был увлеченным и эрудированным, писал книги.

Федеральная нотариальная палата, члены и сотрудники Приморской краевой нотариальной палаты и все, кому когда-либо довелось работать с Виктором Павловичем, выражают свои искренние соболезнования родным и близким покойного.

Светлая память о Викторе Прищепе навсегда останется в сердцах коллег и будет служить напоминанием об общем профессиональном долге, который выступал для него ключевым приоритетом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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