Олег Кожемяко и Сергей Степашин провели совещание в Фокино

Совещание губернатора с представителями Фонда содействия реформированию ЖКХ и главами муниципалитета продолжается и в эти минуты. Обсуждают модернизацию систем тепло-энергетического хозяйства в крае.

Сейчас зима в Приморье обходится в 6 - 6,5 млрд рублей. Эти внушительные цифры – только за тепло. Из 850 котельных в регионе 149 работают на мазуте, а это дальнепривозной вид топлива, который и обходится региону в копеечку. И сегодня главная задача - оптимизировать данное хозяйство.

Первые шаги в Приморье уже сделаны, так скажем, пилотным проектом стал город Фокино. Сотрудничество с фондом позволило начать здесь модернизацию котельных. До совещания мы побывали на месте. И вот реальный результат. Это диспетчерская, куда поступает сигнал об авариях.

В прошлом году только на выявления локальных повреждений аварийные бригады тратили 90 % времени и только 10 на починку. Эта система позволит работать оперативно и уменьшит потери теплоносителя и расход мазута будет минимизирован.

Все ЦТП оборудованы датчиками температуры, датчиками давления...

В настоящее время идёт подключение, остальные будут оприборены.

Ещё одна тема, которую сегодня обсуждали - переселение приморцев из ветхого и аварийного жилья. В крае хорошие показатели. Только за 1-й этап в новые квартиры заехали 8000 семей, 6000 - итоги второго этапа. Посёлок Хасан стал первым в крае населенным пунктом, где расселили все аварийные дома. Такими темпами Приморье по примеру Сахалина и Карачаево-Черкесии может досрочно избавиться от домов барачного типа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]