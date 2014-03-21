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Вчера, 22:19

Сергей Степашин оценил ход работ по расселению жителей из аварийных домов в поселке Хасан

Сергей Степашин оценил ход работ по расселению жителей из аварийных домов в поселке Хасан

Все аварийные дома расселили в приморском поселке Хасан. Сегодня в районе сдали две многоэтажки, построенные по программе переселения граждан.

В церемонии участвовали губернатор края Олег Кожемяко и представители Фонда содействия реформирования ЖКХ. В домах по улице Вокзальной получили квартиры 69 семей.

Напомним, сейчас в Приморье стартует уже третий этап программы переселения людей из аварийных бараков — планируется предоставить жилье еще нескольким тысячам жителей края. Председатель наблюдательного совета фонда Сергей Степашин, поблагодарил правительство региона за проделанную в этом направлении работу.

Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформирования ЖКХ: «Приморье достаточно успешно реализует сейчас программу переселения из аварийного жилья. 8000 переселили в прошлый, 6000 планируем сейчас. Плюс 3500 новых у нас появилось, насколько я знаю. И вот я думаю, что завтра мы примем решение досрочно — к концу 2023 года — выполнить программу по переселению по Приморскому краю».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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