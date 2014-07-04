Жителей ветхого и аварийного жилья Посьета и Хасана начнут расселять в этом году
Завершить работы по строительству домов и предусмотреть иные возможности для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Хасанском районе в кратчайшие сроки поручил губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в муниципалитет в воскресенье, 13 октября.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, три дома в Посьетском и Хасанском городских поселениях по программе переселения должны были быть сданы еще несколько лет назад. Однако из-за недобросовестного подрядчика завершение работ откладывали на неопределенный срок. По поручению губернатора Приморского края были приняты все меры, чтобы первые жильцы смогли справить новоселье в новых квартирах в кратчайшие сроки. Так, планируется до конца года сдать многоквартирный дом №9 на улице Вокзальной в поселке Хасан – на сегодняшний день здесь заключен контракт на строительно-монтажные работы. По второму объекту, дому №9а, готовится аукцион для определения поставщика услуг на аналогичный вид работ. Планируемый срок их окончания – июнь 2020 года.
Дорабатывается также проектная документация по многоквартирному жилому дому № 16а/1 по улице Портовой в поселке Посьет. При успешном завершении всех процедур окончание строительства объекта с учетом переселения граждан в многоквартирные дома запланировано на июнь-июль 2020 года.
Олег Кожемяко раскритиковал работу профильного ведомства и главы поселения в этом направлении. Он акцентировал внимание на необходимости скорейшего решения острого вопроса. Одна из предложенных им мер – применить уже имеющуюся в Приморье практику, а именно сертификаты на жилье или приобретение квартир на вторичном рынке. Первыми, кто получит квартиры с применением данного механизма, станут 12 семей из Посьета.
«Жильцы более 130 квартир должны переехать из ветхого и аварийного жилья. Приняты решения по расселению людей и выдаче им сертификатов. В Хасане один дом будет сдан до декабря, второй – не ранее июня 2020 года, но это все равно уже финишная прямая», – обозначил губернатор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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