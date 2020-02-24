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«В самые ближайшие дни»: депутат рассказал об индексации пенсий

«В самые ближайшие дни»: депутат рассказал об индексации пенсий

Источник фото: pixabay.com

Госдума в ближайшее время возобновит диалог с кабмином по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщил первый заместитель руководителя партии «Единая Россия» в палате Андрей Исаев, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет ТАСС. 

«В самые ближайшие дни возобновим диалог с Правительством на эту тему, потому что мы готовы это обсуждать вместе. Считаем, что к индексации пенсий работающих пенсионеров надо возвращаться», — сказал Исаев.

Депутат отметил, в Госдуме предлагали рассмотреть вопрос возвращения к индексации с определённого момента, уже затем поэтапное возобновление, которое станет менее сложным для бюджета. 

При этом Исаев не назвал приоритетные варианты. «Я пока не хочу этого говорить, потому что в дальнейшем может выясниться, что ситуация лучше, чем я предполагал», — заключил парламентарий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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