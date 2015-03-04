Школы и детсады Владивостока завтра будут работать в обычном режиме, несмотря на непогоду

Снегопад, который во Владивостоке ожидают 15 января, не скажется на деятельности муниципальных детсадов и школ. Все они будут работать в обычном режиме. Решение о том, отправлять ли ребенка в школу, принимают родители. Отсутствие на уроках в этот день прогулом считаться не будет, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

«Непогода не скажется на работе школ и детских садов Владивостока, - пояснили в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования. - Все они будут работать по обычному графику. Однако родители могут сами решать, отправлять ли ребёнка в школу. Его отсутствие на уроках в этот день не будет считаться прогулом».

Как сообщают синоптики, во Владивостоке завтра ожидается серьёзное ухудшение погодных условий. 15 января и утром 16 января будет наблюдаться снегопад с сильным ветром скоростью до 25 м/с. Общее количество осадков может составить от 10 до 18 миллиметров.

В состояние повышенной готовности приведены все службы жизнеобеспечения города. В каждой из ресурсоснабжающих организаций сформированы бригады, которые в случае аварий на сетях оперативно займутся их восстановлением. К круглосуточному дежурству приступила дорожная служба – муниципальное предприятие «Содержание городских территорий». Там уже заготовили реагенты, песко-соляную смесь, горюче-смазочные материалы и сформировали бригады рабочих и техники.

Во Владивостоке развернут оперативный штаб, которые будет регулировать работу различных ведомств и организаций в связи с возможным возникновением чрезвычайной ситуации.

В случае нештатной ситуации горожан просят сообщать об этом по телефону 112 или в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]