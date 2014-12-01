Мэрия сообщила о режиме работы школ и детсадов 11 декабря

Образовательные учреждения в грядущий снегопад готовятся работать в штатном режиме, однако, родители должны сами решить, отправлять ли детей за знаниями, — сообщают в администрации краевого цента, передают «Вести: Приморье».

Синоптики предупредили горожан о прохождении атмосферного фронта по территории Приморского края, который 11 декабря принесёт с собой новые осадки. Со второй половины дня во Владивостоке будет идти снег разной степени интенсивности: от небольшого и умеренного до местами сильного.

Непогода никак не скажется на образовательных учреждениях. В среду все школы и детские сады Владивостока будут работать в штатном режиме.

«При этом решение отправлять ребёнка в школу или в садик остаётся за родителями. Отсутствие на занятиях и уроках не будет считаться прогулом», - подчёркивают в управлении образования.

По сообщениям синоптиков вечером 11 декабря во Владивостоке днём сохранятся осадки в виде снега, к вечеру температура воздуха будет постепенно снижаться до 5-7 градусов мороза.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, не допускать резких торможений и перестроений. Внимательнее стоит быть и пешеходам: лучше надевать удобную нескользящую обувь и осторожнее передвигаться по тротуарам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]