Непогода не повлияет на график образовательных учреждений
Непогода, которая ожидается во Владивостоке предстоящей ночью, никак не скажется на графике образовательных учреждений, — передают «Вести: Приморье» по данным администрации Владивостока.
Во вторник, 17 декабря, все школы и детские сады города будут работать в обычном режиме.
«Решение отправлять ребенка в школу или в садик остается за родителями. Отсутствие на занятиях из-за непогоды не будет считаться прогулом», – добавляют специалисты управления образования.
Синоптики предупреждают, что предстоящей ночью во Владивостоке ожидается снег с дождём. Этому будет способствовать и температура от – 1 до + 1 градуса. Интенсивность осадков тоже будет меняться от небольших до умеренных.
«Прекращения осадков мы ждём ближе к 10 утра вторника, - рассказывает пресс-секретарь приморского гидромета Виктор Чулков. – Завтра днём во Владивостоке потеплеет от 1 до 3 градусов, а вот к вечеру температура воздуха вновь начнёт понижаться при этом усилятся порывы ветра до 18 м/с».
Администрация Владивостока просит автомобилистов и пешеходов соблюдать меры предосторожности – на дорогах будет наблюдаться гололедица, утром местами ожидается туман.
В случае выпадения осадков на обработку дорог противогололедными материалами и уборку снега выйдет спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Напоминаем, что обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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