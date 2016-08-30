Владивосток готовится к непогоде: пешеходам советуют держаться подальше от крупных конструкций и деревьев

В ночь на вторник, 25 августа, во Владивостоке ожидается сильный дождь. Как сообщают синоптики, менее чем за 12 часов непогода может принести до 25 мм осадков. При этом возможны сильные порывы ветра до 24 м/с, местами ожидается туман.

В связи с непогодой жителей Владивостока просят быть особо внимательными. Пешеходам рекомендуется держаться подальше от крупных конструкций и деревьев. Автомобилистам стоит соблюдать осторожность, не совершать резких маневров на дороге. Во избежание недоразумений, вызванных сильным ветром, парковать машины лучше в гаражах или на крытых площадках.

Отметим, что специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» заранее обследовали дождеприемные камеры, в том числе открытого типа – вдоль дорог. Там, где это необходимо, их очистили.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по тел. 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]