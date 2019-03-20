Во Владивостоке готовятся к ухудшению погодных условий

Во Владивостоке ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков сегодня днём преимущественно без осадков, усиление ветра до 20 м/с. А уже ночью ожидается небольшой, к утру умеренный дождь с порывами ветра до 23 м/с, - сообщает "Вести: Приморье.

«Утром гроза», - добавили специалисты.

В мэрии просят обо всех нарушениях в работе городского хозяйства горожан сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) по тел. 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]