Жители Находки устроили опасные покатушки во время снегопада 15 января, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorye_online. На видео, опубликованном в социальной сети, видно, как двоих молодых людей на лыжах катает по дороге автомобиль.

Пользователи Сети не одобрили данный поступок приморцев.

"Если кишки на кардан намотают, не скулите, что нужна помощь",

"Недавний случай ничему не научил...",

"Не, так вы не убьетесь, надо на трассу с машинами", - комментируют подписчики паблика primorye_online.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]