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Жители Находки устроили опасные покатушки во время снегопада

Жители Находки устроили опасные покатушки во время снегопада

Источник фото: primorye_online

Жители Находки устроили опасные покатушки во время снегопада 15 января, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorye_online. На видео, опубликованном в социальной сети, видно, как двоих молодых людей на лыжах катает по дороге автомобиль.

Пользователи Сети не одобрили данный поступок приморцев.

"Если кишки на кардан намотают, не скулите, что нужна помощь",

"Недавний случай ничему не научил...",

"Не, так вы не убьетесь, надо на трассу с машинами", - комментируют подписчики паблика primorye_online.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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