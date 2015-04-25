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Горе-дрифтер создал опасную ситуацию на дороге на Русском острове
Водитель создал аварийную ситуацию на трассе на Русском острове, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps.control.
В результате опасного маневра дрифтера развернуло на встречную полосу прямо перед другим автомобилем. К счастью, рулевой последнего успел вовремя затормозить.
"Неумный дрифтер создал аварийную ситуацию. Это он сам так развернулся перед нашей машиной", - рассказывает автор фото.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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