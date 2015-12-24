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«Не вписался»: грузовик застрял под мостом на Фадеева
Водитель грузовика не обратил внимание на знак, установленный на конструкции моста, и попал в неприятную ситуацию, сообщают «Вести:Приморье».
Будка грузовика застряла под железо-бетонной конструкцией. Сидя на корточках перед машиной, водитель, вероятно, раздумывает, что делать с данной ситуации.
Однако, пользователи instagram dps.control уверены, что ситуацию можно исправить, спустив колеса.
«Знак просто для красоты над въездом висит)», «А что знака нет? Или водитель не знает свое авто?», «Тут тока мост подымать, колеса не догадается спустить )».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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