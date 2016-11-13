Водитель грузовика едва не снес мост в Артеме

Водитель проигнорировал знак, установленный на конструкции моста, и тем «оставил метки» на нем. Об этом рассказали подписчики whatsapp «Вести:Приморье».

Высота будки автомобиля оказалась больших размеров, о чем «забыл» водитель. Будка автомобиля изменила свои размеры, что, скорее всего, очень расстроит водителя. Однако, в данной ситуации, виноват только тот, кто находился за рулем грузового авто.

Очевидцы отмечают, что конструкции моста это не нарушило, однако следы на бетоне остались.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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