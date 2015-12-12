Корпорация развития Дальнего Востока сменила наименование

Приказом Минвостокразвития России от 30.12.2020 № 228 АО «Корпорация развития Дальнего Востока» переименовано в акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Изменение наименования и новую редакцию Устава АО «КРДВ» Федеральная налоговая служба зарегистрировала 15 января 2020 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Напомним, полномочиями по управлению территориями опережающего развития, создаваемыми в Арктической зоне России, Правительство Российской Федерации наделило Корпорацию в 2020 году.

АО «КРДВ» курирует территории опережающего развития, создаваемые в Арктической зоне Российской Федерации, в частности, управляет ТОР «Столица Арктики», которая была создана Постановлением Правительства Российской Федерации № 656 от 12.05.2020 года.

А в июле 2020 года российская Арктика стала крупнейшей в мире особой экономической зоной. Таким образом, Корпорация займется и реализацией положений Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

На сегодняшний день более 40 компаний уже приобрели статус резидентов первой арктической ТОР и экономического режима Арктическая зона РФ. Часть из них уже перешла к активной стадии реализации заявленных проектов.

Так, на ТОР «Столица Арктики» в рамках соглашений инвестиционную деятельность ведут 5 резидентов, которые реализуют проекты с общим объемом инвестиций 95,3 млрд рублей и планируют создать более 2060 рабочих мест.

С резидентами Арктической зоны РФ заключено 37 соглашений. Инвесторы планируют реализовать проекты на сумму свыше 178,5 млрд рублей и трудоустроить более 4380 человек. При этом на рассмотрении и подписании находятся еще 15 заявок на получение статуса резидента АЗРФ, объем инвестиций по ним составляет 2,37 млрд рублей, проектами предусмотрено создание около 670 рабочих мест. Процесс получения статуса резидента АЗРФ максимально упрощен, подать заявку можно на портале Arctic Russia.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]