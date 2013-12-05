Частный коттедж снесут на территории морского заповедника
Прокуратура Хасанского района провела проверку законности размещения объектов капитального строительства на территории Дальневосточного государственного морского заповедника, сообщают «Вести:Приморье».
Установлено, что житель Хасанского района, имея более 10 лет в собственности земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, в нарушение требований закона возвел на данном участке двухэтажный жилой дом площадью 190 кв. м, а также 7 иных капитальных строений, отметили в пресс-службе ведомства.
Вместе с тем, земельный участок, на котором возведены постройки, располагается в охраняемой зоне Дальневосточного государственного морского заповедника, основанного в 1978 году, ввиду чего любое строительство на нем находится под полным запретом.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор Хасанского района обратился в суд с исковым заявлением о сносе незаконно возведенных капитальных объектов.
Хасанский районный суд удовлетворил требований прокурора в полном объеме.
Решение суда в настоящее время в законную силу не вступило.
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