Частный коттедж снесут на территории морского заповедника

Прокуратура Хасанского района провела проверку законности размещения объектов капитального строительства на территории Дальневосточного государственного морского заповедника, сообщают «Вести:Приморье».

Установлено, что житель Хасанского района, имея более 10 лет в собственности земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, в нарушение требований закона возвел на данном участке двухэтажный жилой дом площадью 190 кв. м, а также 7 иных капитальных строений, отметили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем, земельный участок, на котором возведены постройки, располагается в охраняемой зоне Дальневосточного государственного морского заповедника, основанного в 1978 году, ввиду чего любое строительство на нем находится под полным запретом.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор Хасанского района обратился в суд с исковым заявлением о сносе незаконно возведенных капитальных объектов.

Хасанский районный суд удовлетворил требований прокурора в полном объеме.

Решение суда в настоящее время в законную силу не вступило.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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