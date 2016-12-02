Новые правила вводят для покупателей машин с пробегом

C мая 2021 года на портале "Госуслуги" станет возможным оформлять куплю-продажу автомобилей, сообщают «Вести:Приморье». Заключение договора через портал ускорит и обезопасит сделку: требуемая информация будет заполняться автоматически из базы данных, а это исключит вероятность ошибок при оформлении документа, пишет РИА Новости.

Об этом рассказала директор по развитию маркетинговых коммуникаций Fresh Auto Светлана Гамзатова.

"Преимущество электронного оформления для владельцев автомобилей с пробегом и их потенциальных покупателей в том, что еще до покупки пользователь портала сможет ознакомиться с техническими характеристиками и историей эксплуатации автомобиля. Например, там будет указано количество владельцев или имеющиеся ограничения судебных приставов", — разъясняет эксперт агентству "Прайм"..

На портале "Госуслуги" также появится информация о том, находится ли машина в розыске или в залоге.

Новая мера приведет к упрощению взаимоотношений между покупателем и продавцом подержанных авто. Исчезнет и проблема со штрафами, когда получает их новый владелец, а квитанции приходят в адрес прошлого собственника.

По словам Гамзатовой, с мая 2021 года штрафы за нарушение ПДД, оформленные с помощью дорожных камер, начнут приходить сразу действующему владельцу авто. Его оповестят о взыскании независимо от того, переоформил ли он автомобиль на себя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]