С 1 мая меняются правила покупки и продажи подержанных авто

С 1 мая купить или продать подержанный автомобиль граждане смогут через портал «Госуслуги», сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующий приказ опубликовало Минцифры РФ. Отмечается, что это упросит проверку чистоты истории машины.

«[Через систему „Госуслуги“ с 1 мая возможно] оформление договоров купли-продажи транспортных средств», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Договоры будут заверяться электронной подписью владельца автомобиля. Подписать документы можно будет удаленно.

Напомним, сделки в онлайн-режиме можно проводить и сейчас. Такая норма есть в ст. 160 ГК. Но без такого инструмента, как «Госуслуги», физические лица предпочитали оформлять все документы лично. Новый сервис должен помочь в проверке собственника автомобиля и исключить некоторые риски.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]