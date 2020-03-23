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Сейчас все встанет: Массовая авария произошла во Владивостоке

Сейчас все встанет: Массовая авария произошла во Владивостоке

Источник фото: скрин видео dpskontrol125rus

Во Владивостоке в районе улицы 1-й Морской произошла массовая авария, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы опубликовали видео в одном из приморских пабликов.  Автор поясняет, виновником всему стал груженый тягач. На «аварийках» вместе с большегрузом стоят еще несколько седанов.

Детали ДТП уточняются.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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