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Сейчас все встанет: Массовая авария произошла во Владивостоке
Во Владивостоке в районе улицы 1-й Морской произошла массовая авария, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидцы опубликовали видео в одном из приморских пабликов. Автор поясняет, виновником всему стал груженый тягач. На «аварийках» вместе с большегрузом стоят еще несколько седанов.
Детали ДТП уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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