Картофель «экономкласса» может появиться в магазинах

Отмена требований фасовать картофель по размеру позволит снизить стоимость корнеплода в российских магазинах, сообщают «Вести:Приморье». С таким предложением выступила руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина, уточняет ura.ru.

«Картофельный союз предложил торговым сетям ввести в ассортимент картофель „экономкласса“ — корнеплоды широкого диапазона калибра от 35 мм до 55 мм, упакованные в сетку по 2,5, 3 и 5 килограмма», — приводит «Коммерсант» заявление Губиной. Она объяснила, что сейчас ретейлеры требует от производителей сортировать и фасовать картошку по размеру. Но если отменить это условие, то можно продавать корнеплод меньшего размера. В этом случае картофель будет стоить на 15-20% дешевле.

По словам Губиной, свои предложения отраслевая организация направила в Союз независимых сетей и Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

В Ассоциации считают целесообразным проведение переговоров о коммерческих условиях поставок картофеля «экономкласса».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]