Лицом в пол: ОМОН «накрыл» разборки из 90-х на Спортивной

На известном рынке во Владивостоке на улице Спортивной спецы ОМОНа разогнали участников разборки в духе 90-х, сообщают «Вести:Приморье». Отмечается, причиной тому стала борьба за «спортивку». Борьбу ведут две противоборствующие группы.

По сообщению ТГ-канала «Оффшор ньюс», накануне они объявили мобилизацию бойцов. «Одни кинули клич среди спортсменов ( кудоистов, самбистов и прочих рукопашников), другие привлекли кучу охранных агентств. Причина обострения сбор денег с арендаторов рынка. Бывшие и нынешние владельцы хотят сами собрать дань и не допустить, чтобы это сделали оппоненты. Ожидается, что в стычках может принять участие до 100 человек, как с одной, так и с другой стороны», отмечает gorodv.

«Конфликт на рынке на улице Спортивной напоминает лихие 90-е! Сегодня ОМОН разогнал встречу двух враждующих сторон.

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Ко мне за эту неделю поступило несколько обращений, которые касаются ситуации на вещевом рынке в районе улиц Спортивная и Фадеева. В сообщениях говорится, что за последние недели ситуация на рынке значительно осложнилась. На предприятии наблюдается корпоративный конфликт между учредителями. В противостояние втянуты представители ряда ЧОПов Владивостока и спортивных федераций Приморья. А сегодня утром поступило сообщение о том, что должна пройти встреча представителей конфликтующих сторон.

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По утверждению очевидцев на встречу, которая очень напоминала «стрелки» времен 90-ых, приехало больше пятидесяти человек. Конфликта удалось избежать лишь благодаря профессиональным действиям сотрудников МВД и Росгвардии, которые пресекли противоправные действия и не допустили возможного кровопролития. Участники были задержаны и доставлены в отделы полиции.

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Рынок на Спортивной - часть моего избирательного округа, и поэтому мне небезразличны события, происходящие там. Я давно занимаюсь криминальной журналистикой и хорошо помню, чем заканчивались подобные споры во времена 90-х. Не хочу повторения истории. Не хочу, чтобы была угроза жизни людей, чтобы столица Дальнего Востока вновь погрузилась в пучину беззакония, чтобы Владивосток ассоциировался с разгулом преступности и с кровавым переделом собственности, чтобы наш город фигурировал в криминальных сводках!

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Поэтому призываю стороны конфликта сесть за стол переговоров и решить имеющиеся противоречия исключительно в правовом поле. Также прошу правоохранительные органы Приморского края обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию и не допустить обострения конфликта», пишет автор поста novikov_stalker.

Конфликт на Спортивном рынке обозначился в конце прошлого года. Как сообщал KONKURENT.RU., полномочия Романа Люлькина как гендиректора ООО «Буше» были прекращены досрочно, а вместо него руководить компанией был назначен Юрий Шутов, владелец туристической фирмы «Восточное море», отмечает gorodv.

Кадровая революция, как уверяли источники KONKURENT.RU, была произведена с целью поставить точку в многолетнем корпоративном споре в ООО «Буше», а главное – сместить с «торгового трона» авторитетного бизнесмена Александра Ясина. Ему принадлежит 38,9% в ООО «Буше», а также подконтрольны несколько других фирм, в планах которых было построить фантастический даже для Владивостока торговый центр со спортивными полями на крыше. Однако в результате топ-менеджерских перестановок начались разборки в стиле 90-х.

Напомним, Ясин в настоящее время пытается в Арбитражном суде Приморского края добиться признания решения участников ООО «Буше» о смене гендиректора недействительным. По мнению Ясина, смещение Люлькина с поста генерального директора «Буше» было незаконным. В понедельник, 18 января, суд отложил рассмотрение по данному поводу на 18 февраля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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