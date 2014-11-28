Приморье «накроет»: Оперативные службы приведены в готовность

В ближайший вторник, 26 января, на большей части Приморского края ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами пройдет дождь. Специалисты предупреждают о возможном обледенении проводов и деревьев, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в министерстве ГОЧС Приморского края, по предварительному прогнозу на юго-востоке края местами пройдут сильные осадки в виде снега, на побережье – с дождем с количеством от 10 до 17 миллиметров за 12 часов и менее. Основной удар придется на Находку, Партизанск, Большой Камень и Фокино, на Партизанский, Шкотовский и Ольгинский районы, Лазовский округ.

«В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедные явления и снежный накат на дорогах», – предупреждают спасатели.

Спасатели рекомендует жителям и гостям Приморья соблюдать требования безопасности на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует обращаться по телефонам: «101» и «112» или в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]