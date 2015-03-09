Оперативные службы приведены в повышенную готовность: Приморье готовится к циклону

В связи со смещением активного циклона над акваторией Японского моря 16-17 февраля в Приморье ожидается значительное ухудшение погодных условий. Службы жизнеобеспечения приведены в повышенную готовность, жителей и гостей края просят воздержаться от поездок, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

По информации Примгидромета, на большей территории Приморья пройдет снег с общим количеством от 5 до 20 миллиметра. Днем 16 февраля, ночью и днем 17 февраля в южной половине края местами ожидается сильный снег с количеством от 6 до 16 миллиметров за 12 часов и менее.

«На дорогах ожидается гололедица, снежный накат. Местами в континентальной части края и на побережье – метель при ветре от 18 до 23 метров в секунду, в Владивостоке, Амурском и Уссурийском заливах порывами до 27 метров в секунду», – уточнили в министерстве по делам ГО и ЧС Приморья.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона на время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку, а автомобилистам – соблюдать осторожность на дорогах и не мешать работе снегоуборочной техники.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 112.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]