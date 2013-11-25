Оперативные службы Приморья готовятся к непогоде

В начале следующей рабочей недели в Приморье вновь ожидается значительное ухудшение погодных условий. Дорожные и коммунальные службы усиливают дежурство, а спасатели рекомендуют жителям края отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.

По прогнозам Примгидромета, в ночь на понедельник 18 ноября предполагается выход циклона на юг края, а днем дальнейшее его смещение в северо-восточном направлении. На большей территории края пройдут осадки смешанного характера – дождь, дождь, переходящий в снег, снег, местами сильные с количеством от 15 до 40 миллиметров за 12 часов и менее при дожде и от 7 до 19 миллиметров при снеге. На востоке края и побережье осадки будут сопровождаться сильным ветром порывами до 20-25 метров в секунду. Ночью 19 ноября интенсивность осадков уменьшится, местами сохранится небольшой и умеренный снег.

Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ЧС. Отложение мокрого снега на проводах и деревьях может привести к сбоям в электроснабжении, а гололедица на дорогах – в транспортном движении.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 112.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru