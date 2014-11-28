Сильный снегопад может вызвать сбои в электроснабжении и транспортном движении на следующей неделе

В начале следующей рабочей недели в Приморском крае вновь ожидается значительное ухудшение погодных условий. Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, в ночь на понедельник, 18 ноября предполагается выход южного циклона на юг края, а днем дальнейшее его смещение в северо-восточном направлении.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-слжбу Примгидромета, на большей территории края пройдут осадки смешанного характера (дождь, дождь, переходящий в снег, снег), местами сильные с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее при дожде и 7-19 мм при снеге.

Отложение мокрого снега на проводах и деревьях может привести к сбоям в электроснабжении, а гололедица на дорогах – транспортного движения.

На востоке края и побережье осадки будут сопровождаться сильным ветром порывами до 20-25 м/с.

Ночью 19 ноября интенсивность осадков уменьшится, местами сохранится небольшой и умеренный снег.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]