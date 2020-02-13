Работу Минлесхоза пообещал переформатировать новый глава ведомства

Улучшение качества работы чиновников произойдёт в самое ближайшее время, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост».

22 января 2021 г. в конференц-зале гостиничного комплекса «Союз» во Владивостоке прошла встреча представителей лесной отрасли Приморского края с недавно назначенным главой лесного ведомства края Константином Степановым. Нового руководителя предпринимателям представил заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков. Мероприятие было организовано ассоциацией «ПАЛЭКС», которая вот уже 19 лет объединяет лесозаготовителей, лесопереработчиков и лесоэкспортёров Приморского края.

Выступая перед предпринимателями, Константин Степанов отметил, что уже сегодня работники министерства переориентированы на более качественное оказание государственных услуг. В частности, существенно сократятся сроки приёма и обработки документов в министерстве, работа лесного министерства Приморья будет максимально цифровизирована, что на себе больше всего прочувствуют представители лесной отрасли из удалённых районов края: им больше не придётся привозить документы из «таёжных закоулков» во Владивосток – всё можно будет подать через Интернет. Это существенно сократит затраты времени и сэкономит средства, которые раньше тратились на транспортные расходы. Также в целях оптимизации работы приморского Минлесхоза ведомство уже организовала приёмную в здании Дома строительных организаций на ул. Алеутская, 45а во Владивостоке. Там будет осуществляться приём документов, которые тут же будут сканироваться и отправляться в работу, что существенно сократит бюрократические издержки.

Константин Степанов также отметил, что существенные ограничения в лесной отрасли (в частности, полный запрет с 2022 г. вывоза за границу леса-кругляка и существенный рост таможенных тарифов на лесопродукцию неглубокой переработки) уже сегодня требуют от Минлесхоза Приморья активного диалога с «лесными» предпринимателями – у многих из них просто может не хватить времени на «трансформацию» под новые требования законодательства, к тому же проверяющие структуры могут взяться за контроль над лесозаготовителями и лесоэкспортёрами с повышенным рвением. И это при том, что уже сегодня ситуация в лесной отрасли Приморья непростая. В связи с этим новый глава Минлесхоза пообещал, что проблемы предприятий лесной отрасли Приморья (если они носят системный характер, конечно) будут транслированы на федеральный уровень. «Я понимаю, что мы говорим не просто о каких-то абстрактных предприятиях. За каждым предприятиям стоят живые люди, – отметил Константин Степанов. – Зачастую в отдалённых районах края другой работы, кроме как в лесной отрасли, нет!».

Отдельно Константин Степанов отметил проблемы незаконных рубок леса в Приморском крае. «Я, если честно, думал, что проблема незаконных рубок уже изжила себя в Приморье, как это произошло в других регионах России. Однако, нет. Мне уже предоставили информацию о выявленных незаконных рубках в Тернейском, Дальнегорском и Кавалеровском районах. С этим будем тоже активно бороться, в том числе и с вашей помощью!» Новый глава лесного ведомства отметил, что легальные предприниматели не должны стоять в стороне от борьбы с «чёрными лесорубами». В частности, в случае выявления и задержания бригад «чёрных лесорубов» от законных лесозаготовителей потребуется помощь для эвакуации техники, которой производятся незаконные работы. Не будет техники на «пиратской» лесосеке – не будет и работы по незаконному спиливанию леса.

Павел Корчагин, генеральный директор ассоциации «ПАЛЭКС», в свою очередь отметил необходимость более «щадящего» перехода к тем запретительным мерам, которые собираются ввести с 2022 года. Возможно, нужно сообщить федеральному центру о том, что нововведения нужно ввозить постепенно, чтобы лесоперерабатывающая отрасль успела перестроиться.

Новый глава Минлесхоза также пообещал, что будет ускорена работа по своевременной выдаче лесных деклараций и в ближайшее время будет проведена ревизия всех спорных договоров лесной аренды. Новое руководство лесного ведомства Приморья намерено в ближайшие недели разобраться, что было «тормозом» в выдаче разрешительных документов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]