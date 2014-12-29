Лисы в Приморье выходят к людям за угощением

Лисы на Русском острове встречаются повсюду: по пути на мысы Ахлёстышева и Тобизина, около океанариума, в районах посёлка Подножье, Канала и бухты Новик. Иногда животные выходят к туристическим тропам и ждут угощения. Машин они тоже не боятся: собираются у трассы, приближаются к автомобилистам, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

На фоне снега рыжая шёрстка хорошо видна, хищников видно сразу, если они решают подойти. Лисы уже привыкли, что у дорог их подкармливают, и выжидают лакомства. Кормить лис можно сырым мясом или рыбой, сосисками без консервантов и красителей, серым хлебом, кашей, яйцами или овощами. Нельзя им давать солёные или сладкие продукты. Туристы не всегда едут кормить лис целенаправленно, поэтому часто животных угощают тем, что есть.

По пути на мыс Тобизина встретились три лисы. Они сами выходят к людям из леса, держась от человека на расстоянии в два-три метра. Животные не очень пугливые, к вниманию привыкли. Получив угощение, отходят подальше, но через какое-то время возвращаются. Туристы с радостью делают снимки, подзывают животных.

Устраивать такие кормёжки может быть опасно для небольших хищников и для людей. Так как лисы способны самостоятельно охотиться, их лучше не приучать к постоянным угощениям. За лакомством они могут выбежать на дорогу и попасть под колёса машин. А если животные воспримут поведение человека как агрессивное, они могут начать защищать территорию, напасть или укусить. Считается, что лисы являются основными распространителями вируса бешенства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]