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«Залили не в том месте»: Во Владивостоке сносят основание под «умную» остановку

«Залили не в том месте»: Во Владивостоке сносят основание под «умную» остановку

Источник фото: vl.ru

Во Владивостоке сносят фундамент для «умной» остановки на Гайдамаке. Оказалось, что в прошлом году строители перепутали место под основание и залили бетон не в том месте, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

23 января жители Владивостока стали свидетелями того, как у Гайдамакского сквера строительная техника долбит фундамент под «умную» остановку. При помощи гидромолота рабочие разбили бетонное основание. Как выяснилось, причина в том, что его изначально оборудовали не в том месте.

Как прокомментировали в пресс-службе администрации Владивостока, на Гайдамаке была допущена ошибка. В частности, строители перепутали место, куда нужно было залить бетон для основания «умной» остановки. Когда это вскрылось, было принято решение демонтировать уже застывший фундамент и залить новый. Сделать это должны были ещё до конца 2020 года, но по всей видимости строители не успели, поэтому принялись за дело сейчас.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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