Губернатор Приморья сел за штурвал вертолета Ка-62

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Арсеньев в воскресенье, 24 января, посетил авиационную компанию «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина. Глава региона побывал на заводских испытаниях вертолета Ка-62 – одной из последних разработок отечественного гражданского вертолетостроения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, Олег Кожемяко высоко оценил летные характеристики вертолета и подтвердил намерения купить несколько таких машин для перевозки пассажиров на севере Приморья.

Как рассказали представители завода «Прогресс», вертолет Ка-62 может выполнять очень широкий спектр задач – это и перевозка пассажиров, и оказание экстренной медицинской помощи, и проведение воздушных работ, а также наблюдение, транспортировка грузов, патрулирование и экологический мониторинг. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

«Это единственный средний вертолет в Российской Федерации. Он сейчас проходит летные испытания, чтобы получить так называемый "сертификат типа". Надеюсь, это произойдет уже в этом году ближе к осени. Ка-62 может перевозить до 15 пассажиров со скоростью до 300 километров в час. Расход топлива и другие эксплуатационные характеристики у него в два раза лучше, чем у, например, такого вертолета, как Ми-8», – отметил Олег Кожемяко.

Особенностью вертолета Ка-62 является применение в конструкции полимерных композиционных материалов – стеклопластиков, углепластиков, органопластиков, а также высокопрочных современных алюминиевых, титановых сплавов и стали. Объем конструкций из этих материалов на вертолете доведен до 60% по массе, благодаря чему увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива.

Летчики-испытатели, уже работающие с этой машиной, высоко оценивают ее летные характеристики и подтверждают, что Ка-62 значительно превосходит другие пассажирские вертолеты по многим параметрам, в первую очередь, по экономичности.

«В нашей работе не принято перехваливать машину до тех пор, пока не закончатся все летные испытания, но могу сказать, что на данный момент со всеми проверками вертолет справляется хорошо. Продолжаем работать, чтобы быть полностью уверенными, что машина будет качественной и надежной», – рассказал летчик-испытатель 1-го класса АО «НЦВ Миль и Камов» Наиль Азин.

По завершению испытаний Ка-62 будут работать и на территории Приморского края.

«С учетом того, что вертолет будет производиться в Приморье, здесь же есть центр обучения пилотов и база технического обслуживания, это будет хорошая замена вертолетам, которые сейчас летают по отдаленным районам и перевозят пассажиров. Мы планируем первые два вертолета приобрести сразу, как только они получат сертификат типа. Заменим машины, которые летают по Красноармейскому, Тернейскому и Пожарскому районам. Кроме того, вопрос применения Ка-62 рассмотрят и в региональной авиакомпании, которая сейчас создается в Приморском крае», – добавил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]