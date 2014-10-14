Поклонные кресты устанавливают в приморских селах в память о павших в Великой Отечественной войне

Проект «Поклонный крест» реализуется в Приморье. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, инициатива направлена на сохранение исторической памяти региона и страны в целом, выражение почтения подвигу павших в годы Великой Отечественной войны, а также призвана содействовать духовно-патриотическому воспитанию молодежи.

По информации департамента внутренней политики Приморья, проект реализует Даубихинское городское казачье общество Арсеньевского округа. Некоммерческая организация в 2020 году выиграла краевой грант на реализацию своей инициативы. Размер финансирования составил почти миллион рублей.

Речь идет о создании так называемых «поклонных крестов» – монументальных сооружений, которые традиционно делают из камня или дерева и устанавливают на земле, вне храма, где каждый желающий может подойти к ним и помолиться. Деревянные восьмиконечные кресты должны появиться в 12 селах Анучинского округа и Яковлевского района, где раньше ничего подобного не было, а также в Арсеньеве. Воспитанники приходских воскресных школ и кадеты казачьих классов, в свою очередь, подготовят информацию о павших в боях Великой Отечественной войны земляках, чьи имена с разрешения родственников позже разместят на специальных табличках на поклонных крестах. Таким образом, проект увековечит память о тех приморцах, которые защищали родную землю от неприятеля.

«В работе по сбору информации о павших воинах планируется задействовать в общей сложности почти 200 учащихся – это ребята из приходских воскресных школ Арсеньевской епархии и кадетских казачьих классов городской школы №10. В течение 2020 года уже изготовлено и установлено восемь крестов. В течение 2021 года планируется изготовить и установить оставшиеся», – уточнила заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Отметим, в 2020 году победителями краевого конкурса грантов стали всего 78 некоммерческих организаций (НКО). Общий размер финансирования – 65 миллионов рублей, в том числе почти 5 миллионов рублей направлено на развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни и культуры российского казачества, включая военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи.

Еще 48 НКО победили в прошлом году в конкурсе президентских грантов и привлекли в общей сложности 92 миллиона рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]