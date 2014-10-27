"СберЛогистика" и Ingate опубликовали результаты исследований служб доставки

93 процента жителей крупныхй городов регулярно получают и отправляют посылки. "СберЛогистика" и компания Ingate опубликовали результаты исследований служб доставки. Какие перемены ждут сферу логистики, и как они повлияют на клиентов в Приморье?



Постамат — автоматизированный терминал для выдачи посылок. Теперь не надо стоять в очереди на почте или ждать доставку дома. Как только ваш заказ из онлайн-магазина или бандероль от родственников поступает в город, курьер относит ее в такой «шкаф». На телефон приходит сообщение с кодом, по которому открывается ячейка с вашим отправлением. Бесконтактная система оплаты и доставки "СберЛогистика" особенно актуальна в период пандемии.



Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции СберЛогистики:

"В текущей непростой эпидемиологической ситуации очень важно дать возможность нашим клиентам оплатить свои покупки бесконтактным способом. И проводя исследование вместе с компанией Ingate, мы увидели очень положительный отклик покупателей на данный способ. 88% респондентов предпочитают использовать бесконтактные платежи, а 33 % респондентов в целом отказались от наличных платежей".



В исследовании участвовали более восьми тысяч жителей больших городов, которые пользуются услугами доставки. 39% опрошенных отправляют до трех килограммов, 23% респондентов - свыше этого веса. Остальные посылают письма. Задача "СберЛогистики" сделать экспресс-доставку доступной для всех россиян. Постаматы находятся прямо в офисах "Сбера" по всему Приморью. В том числе и в круглосуточных отделениях. Сейчас в крае работает семь пунктов выдачи посылок и 12 постаматов. В планах открыть 2500 пунктов выдачи заказов и установить 10 тысяч постаматов по всей стране. Клиенты логистического сервиса могут оформить посылку и рассчитать стоимость отправления через приложение Сбербанк Онлайн или на сайте. Можно воспользоваться услугами курьера — он заберет груз или доставит посылку в удобное для вас время.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]